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18:10, 4 мая 2023Силовые структуры

Признавшийся в убийстве школьницы блогер познакомился с жертвой в феврале

Сообщница блогера, убившего школьницу во время стрима, рассказала о подготовке к расправе

Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock / Fotodom

Сообщница 16-летнего блогера, признавшегося в убийстве 13-летней школьницы во время стрима, рассказала в интервью о подготовке к кровавой расправе. Откровения девушки публикует издание 78.ru.

Девушка-подросток сообщила, что подозреваемый — ее бывший одноклассник. В феврале они вместе гуляли по парку, где ее приятель познакомился с двумя девочками и обменялся с ними номерами телефонов. С одной из новых знакомых юноша стал часто общаться, но за глаза осуждал ее за веру «в карты таро, в карму и силу Вселенной». Иногда блогер говорил подруге, что хочет убить или эту девочку, или бывшую возлюбленную.

В середине апреля парень предложил сообщнице выкопать яму, чтобы спрятать в нем тело новой приятельницы после убийства. Они купили лопаты и вырыли яму на пустыре.

В конце апреля подросток сказал, что хочет убить школьницу «как в фильме», после чего пригласил девочку на пикник. Девятикласснице он сказал, что хочет провести с ней интервью в необычной атмосфере. Она обрадовалась и даже отправила деньги на покупку еды для пикника. Сообщники купили плед, джин и взяли с собой яблоки. Также они приобрели пилу, чтобы потом избавиться от черенков лопат.

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Во время пикника юноша дал своей подруге камеру, после чего вернулся с гостьей и стал задавать ей вопросы о любимых блюдах и отношениях с родными. Внезапно блогер достал из рюкзака молоток и стал наносить им удары по голове жертвы, а затем начал ее душить и натянул ей на голову пакет. Когда потерпевшая скончалась, парень вместе с подругой отнес тело в заранее выкопанную яму и засыпал песком.

Позже подростки перевели полторы тысячи рублей с карты убитой себе на карту. На следующий день сообщница потратила половину денег на продукты.

После убийства школьники пошли домой, выпили и уснули на диване. 1 мая девушка пошла к стоматологу и вернулась домой. Там ее и задержали. Она сказала следователям, что во время преступления у нее «отключился мозг», и ей казалось, что все происходящее — сон.

Ранее 4 мая сообщалось, что блогера, убившего 13-летнюю школьницу во время стрима, арестовали до 2 июля. Юноша признался в преступлении и заявил, что совершил его для самоутверждения.

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Елизавета Новикова
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