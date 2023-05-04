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16:50, 4 мая 2023Силовые структуры

Российского блогера арестовали за убийство 13-летней школьницы во время стрима

В Петербурге блогера арестовали до 2 июля за убийство 13-летней школьницы во время стрима

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге 16-летнего подростка арестовали за убийство 13-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме. Юноша будет находиться в СИЗО до 2 июля. Обвинение ему пока не предъявляли.

По данным следствия, несовершеннолетний блогер расправился со школьницей во время стрима. Расправу снимала на видео его 15-летняя подруга. Девочку они заманили в лес под предлогом интервью в необычном месте, там жертве нанесли множественные удары молотком. После убийства тело подростки спрятали.

Юноша признался в преступлении и заявил, что совершил его для самоутверждения.

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Елизавета Новикова
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