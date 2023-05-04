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20:30, 4 мая 2023Силовые структуры

Избившего сотрудницу подмосковного пункта Wildberries мигранта осудили

В Подмосковье осудили на 2,5 года мигранта, избившего сотрудницу пункта Wildberries

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил к 2,5 года лишения свободы мигранта Шухратжона Махмудова, избившего сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

24 января в городе Лыткарино произошел конфликт между сотрудницей маркетплейса и клиентом, в ходе которого мужчина избил женщину и скрылся. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, уроженец одной из республик Средней Азии в состоянии алкогольного опьянения передал женщине листок с номером телефона и признанием в любви, а когда та попросила не отвлекать ее от работы, потребовал смотреть ему в глаза, а затем нанес побои.

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Екатерина Власова
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