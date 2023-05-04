Врач назвала безопасные для здоровья темпы снижения веса

Врач рассказала, что нельзя худеть более чем на 0,5 килограмма в неделю

Врач-эндокринолог Анна Кривошеева назвала безопасные для здоровья темпы снижения веса. Ее слова приводит Life.

Специалист заявила, что нельзя худеть более чем на 0,5 килограмма в неделю. Однако она отметила, что допустимо терять до килограмма в неделю, если регулярно заниматься спортом и правильно выстроить диету. Кривошеева добавила, что при похудении важно, чтобы мышцы укреплялись, а уходила жировая ткань.

«Показателем потери жира является снижение его процентного содержания в организме, определяемое с помощью методики оценки состава тела, а не только с помощью весов», — пояснила эксперт. Она добавила, что можно также ориентироваться на изменения объема бедер и окружности талии.

Ранее тренер Алексей Моисеев рассказал о сроках, необходимых для получения ягодиц «как у Кардашьян». Специалист объяснил, что для получения желаемых форм потребуется от трех до восьми месяцев.