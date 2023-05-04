Мелкая ссора между россиянами закончилась убийством

На Камчатке россиянина осудили за зарезанного ножом знакомого

На Камчатке суд осудил 38-летнего уроженца города Якутск за убийство знакомого и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 2 сентября 2022 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в помещении дачного строения поссорился со своим 35-летним знакомым. Мелкая ссора быстро переросла в конфликт, в результате которого злоумышленник набросился на соперника и нанес свыше десятка колющих ранений в жизненно важные органы жертвы. Мужчина через некоторое время скончался на месте.

Злоумышленник настаивал на суде присяжных, но все они сочли уроженца Якутска не заслуживающим снисхождения. Сестрой погибшего был заявлен гражданский иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Суд удовлетворил это требование.

Ранее 4 мая сообщалось, что российского уголовника арестовали за расстрел и сожжение двух мужчин.