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10:38, 5 мая 2023Спорт

Болельщик погиб во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии

В перестрелке во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии погиб болельщик

Кадр: La Repubblica

В перестрелке во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии погиб болельщик. Об этом сообщает La Repubblica.

Как стало известно источнику, 26-летний фанат был ранен и доставлен в неаполитанскую больницу, где вскоре скончался. Родственники, узнав о смерти мужчины, совершили нападение на отделение клиники, нанеся ему серьезный ущерб.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что с травмами разного характера за помощью медиков обратились еще несколько человек.

4 мая «Наполи» выиграл чемпионат Италии по футболу впервые за 33 года. Команда на выезде сыграла вничью 1:1 с «Удинезе» в матче 33-го тура серии А и досрочно обеспечила себе чемпионство.

Дарья Коршунова
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