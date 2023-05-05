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13:07, 5 мая 2023Спорт

Александр Емельяненко рассказал о мотивации перестать употреблять алкоголь

Боец Александр Емельяненко рассказал, что жена бросит его, если он еще раз напьется

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» о мотивации перестать употреблять алкоголь.

«Меня жена бросит, если я еще раз напьюсь. А я ее очень люблю. Бои — это второстепенное», — заявил спортсмен. Емельяненко отметил, что ему сейчас не до хулиганств. Он поделился, что в ближайший месяц будет сосредоточен на тренировках и подготовке к поединку против блогера Евгения Ершова, который пройдет 26 мая в Москве.

Ранее боец Александр Шлеменко выразил готовность избавить Емельяненко от алкогольной зависимости и пригласил его на семейный фестиваль трезвого образа жизни. «Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — рассказал он.

Всего в ММА Александр Емельяненко одержал 28 побед и потерпел десять поражений. Еще один поединок с его участием закончился ничьей.

Дарья Коршунова
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Александр Емельяненко рассказал о мотивации перестать употреблять алкоголь
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