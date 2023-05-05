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07:22, 5 мая 2023Наука и техника

Уральский оператор захотел через суд заставить Ericsson продолжить поддержку

Уральский сотовый оператор «Мотив» потребовал от Ericsson продолжить обслуживание станций

Фото: Lars Schroder / Globallookpress.com

Компания «Екатеринбург-2000», оказывающая услуги сотовой связи под брендом «Мотив», судится с шведским производителем телеком-оборудования Ericsson из-за отказа оказывать техподдержку. Об этом сообщает РБК.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать дело, первое заседание по нему должно состояться в начале июля.

Как пояснил представитель истца, компания использовала оборудование шведского производителя при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки. Однако теперь Ericsson, ссылаясь санкции, в одностороннем порядке отказалась исполнять договор.

Сразу после начала специальной российской военной операции на Украине Ericsson объявила о приостановке поставок в РФ, а вскоре приостановила бизнес в стране на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что российский гонщик Никита Мазепин подал иск в Федеральный суд Канады для того, чтобы власти страны отменили введенные против него санкции.

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Екатерина Подвигина
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