Отец 10-летней Тепляковой раскрыл суть иска к МГУ

«КП»: отец 10-летней Тепляковой захотел принудить МГУ к платному обучению дочери

Евгений Тепляков, отец десятилетней студентки психфака Алисы, раскрыл суть судебного иска к Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова (МГУ). Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

По его словам, речь идет о защите прав потребителей, восстановлении права на образование. Кроме того, он требует принудить вуз к исполнению условий договора и к исполнению закона в части оказания платных образовательных услуг.

Об иске Тепляковых к МГУ сообщалось 19 апреля. однако тогда требования истцов не разглашались.

Алиса Теплякова поступила в МГУ в 2021 году в девятилетнем возрасте — она училась по контракту. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом. Ее учеба сопровождалась скандалами: девочка не ходила на пары, а родители требовали для нее индивидуального плана обучения. Отец Алисы Евгений Тепляков один раз напал на завкафедрой на глазах у дочери.

1 сентября следующего года девочка не пришла в МГУ. Появилась информация, что Теплякова может быть зачислена в «Синергию», однако в вузе сообщили, что студентка не предоставила согласие на зачисление. Сейчас, по утверждению родителей Тепляковой, девочка учится в «нормальном вузе».