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16:00, 5 мая 2023Бывший СССР

Власти Армении открестились от оскорбившего Турцию мемориала

Власти Армении заявили, что не имеют отношения к установке оскорбившего Турцию мемориала

Фото: David Swanson / Reuters

Власти Армении открестились от установки мемориала «Немезида» в память о проведенной в начале прошлого века акции возмездия за геноцид армян, который Турция посчитала оскорбительным. По словам спикера парламента республики Алена Симоняна, это была инициатива органов местного самоуправления, передает ТАСС.

«Сожалею, что открытие памятника вызвало такой отклик в Турции. Я обсуждал этот вопрос с моим турецким коллегой. Решение было принято на уровне органов местного самоуправления, и я не хочу, чтобы установка памятника здесь воспринималась как проявление государственной внешней политики Армении и как недружественный шаг», — заявил Симонян.

После открытия мемориала Турция без предупреждения запретила армянским авиакомпаниям полеты через свое воздушное пространство.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, если подобные провокации не прекратятся, то Турции придется пойти на другие меры.

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Алевтина Запольская
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