Стало известно о возможном срыве перехода Месси в «Барселону»

AS: переход Месси в «Барселону» практически невозможен из-за финансовых проблем клуба

Стало известно о возможном срыве перехода аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в «Барселону». Об этом сообщает AS.

По информации издания, осуществить трансфер практически невозможно из-за финансовых проблем клуба. Одна из них заключается в том, что каталонцам необходимо сократить фонд заработной платы примерно на 200 миллионов евро. Однако сделать это будет трудно, поскольку команде предстоит зарегистрировать новые, улучшенные контракты пяти действующих игроков: Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Алекса Бальде.

Отмечается, что невозможно также предложить Месси маленькую зарплату в первом сезоне и значительно повысить ее в последующих. Выплаты футболисту могут быть увеличены только на 25 процентов по сравнению с предыдущим сезоном.

18 марта появилась информация о намерении Месси вернуться в «Барселону». Позднее издание Managing Barca сообщило, что в команде уверены в скорейшем завершении сделки.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.