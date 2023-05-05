Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Фенербахче
Сегодня
20:45 (Мск)
Олимпиакос
Евролига|1/4 финала. 4-й матч
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Кёльн
Германия - Бундеслига|31-й тур
Майнц
Сегодня
21:30 (Мск)
Шальке-04
Германия - Бундеслига|31-й тур
Финикс Санз
Завтра
05:00 (Мск)
Денвер Наггетс
НБА - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
20:36, 5 мая 2023Спорт

Стало известно о возможном срыве перехода Месси в «Барселону»

AS: переход Месси в «Барселону» практически невозможен из-за финансовых проблем клуба

Фото: JB Autissier / Globallookpress.com

Стало известно о возможном срыве перехода аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в «Барселону». Об этом сообщает AS.

По информации издания, осуществить трансфер практически невозможно из-за финансовых проблем клуба. Одна из них заключается в том, что каталонцам необходимо сократить фонд заработной платы примерно на 200 миллионов евро. Однако сделать это будет трудно, поскольку команде предстоит зарегистрировать новые, улучшенные контракты пяти действующих игроков: Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Алекса Бальде.

Отмечается, что невозможно также предложить Месси маленькую зарплату в первом сезоне и значительно повысить ее в последующих. Выплаты футболисту могут быть увеличены только на 25 процентов по сравнению с предыдущим сезоном.

18 марта появилась информация о намерении Месси вернуться в «Барселону». Позднее издание Managing Barca сообщило, что в команде уверены в скорейшем завершении сделки.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске
Таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и сняли их на видео
Фитнес-блогерша каждый день ела бургеры в течение месяца и удивилась результату
Оценено подорожание стоимости аренды жилья в приморских городах России
Стало известно о возможном срыве перехода Месси в «Барселону»
Тим Кук высказался о потенциале искусственного интеллекта
Похищавшую россиян банду вымогателей отправили в колонию
Американский разведчик спрогнозировал конец СВО
Стало известно о попытке прорыва диверсантов на пикапах на территорию России
Укрепление рубля перед выходными объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.