Концерты Пелагеи в Сербии отменили после терактов

Концерты Пелагеи в сербских городах Белграде и Нови-Саде отменены после терактов

Концерты российской певицы Пелагеи Телегиной отменили в двух городах Сербии после терактов. Об этом сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает ТАСС.

«Когда вся братская Сербия скорбит, российская сторона не может не разделять ее горе. В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи, запланированные ранее на 9 и 10 мая в Белграде и Нови-Саде», — заявил дипломат, пообещав сообщить даты новых выступлений позже.

Боцан-Харченко добавил, что концерты состоятся, когда «боль утраты немного утихнет».

«Позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования от президента Российской Федерации [Владимира Путина] и правительства РФ, от посольства [РФ в Белграде] и от своего имени в связи с беспрецедентными событиями, которые произошли в Сербии», — отметил посол РФ, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим в результате терактов.

3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в одной из школ Белграда. В результате произошедшего погибли девять человек, еще семеро было ранены. В ночь на 5 мая в общине Младеновац 21-летний мужчина застрелил 8 человек и ранил еще 13 после ссоры с полицейским во дворе местной школы.

Позже сербский президент Александр Вучич призвал провести разоружение страны после терактов.