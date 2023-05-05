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11:45, 5 мая 2023Спорт

Российский игрок клуба НХЛ рассказал о сложностях жизни в США

Россиянин Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» рассказал о сложностях поиска квартиры в США

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о сложностях жизни в США. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока они вместе с женой в первое время допускали ошибки, касающиеся быта. «В какие-то моменты стоило не квартиру снимать, а в отеле пожить. В Америке очень сложно найти квартиру на месяц, в основном предложения по аренде от полугода», — заявил Марченко.

Для 22-летнего Марченко нынешний сезон НХЛ стал дебютным. Он провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 21 шайбу и сделал четыре голевые передачи.

20 апреля бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил жизнь в России и США. По словам футболиста, в Америке лучше работает социальная помощь населению.

Алексей Гусев
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