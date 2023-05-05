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10:27, 5 мая 2023Забота о себе

Назван неожиданный способ улучшить вкус кофе

Кофейный эксперт Кейт Джонстон: добавленная в кофе щепотка соли улучшит его вкус

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Щепотка соли, добавленная в кофе после помола, устранит горечь и улучшит вкус напитка. Неожиданный способ назвала эксперт шотландской сети кофеен Кейт Джонстон в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалистки, в отличие от сахара или молока, соль не маскирует вкус и аромат обжаренных зерен, а наоборот подчеркивает их сладковатые нотки и натуральную горечь.

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Она добавила, что соль не понадобится, если выбрать зерна по вкусу и правильно их обжарить. Но хитрость с солью будет незаменима при приготовлении кофе со льдом и кофейных коктейлей, так как она помогает вернуть вкус свежесваренного напитка.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова предупредила о наборе веса из-за кофе. Она рассказала, что сам по себе кофе практически не содержит калорий, но, употребляя напиток с сахаром, сливками и сиропом, человек может быстро набрать вес.

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Екатерина Улитина
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