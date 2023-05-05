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16:15, 5 мая 2023Мир

Небензя назвал условие переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Постпред России при ООН Небензя назвал условие переноса штаб-квартиры организации из США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США никогда не пойдут на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Более того, для этого необходимо заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации. Такое условие назвал постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело», — заявил дипломат, отметив, что для Соединенных Штатов это также вопрос престижа и возможностей «злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из Нью-Йорка, где она находится сейчас. Министр иностранных дел назвал подходящим время для ухода представительства из американского города. «Я думаю, это было бы хорошо», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Виктория Кондратьева
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