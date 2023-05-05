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10:51, 5 мая 2023Россия

Названа новая версия пожара на нефтезаводе на Кубани

РИА Новости: причиной пожара на Ильском НПЗ могло стать самовозгорание нефтепродуктов

Кадр: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на Кубани могло стать самовозгорание нефтепродуктов. Эту версию назвал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, загоревшиеся нефтепродукты были разлиты после атаки украинского дрона.

Ранее в экстренных службах подтвердили новую атаку беспилотников на Ильский НПЗ, после которой начался пожар на площади 60 квадратных метров.

О втором ударе на нефтеперерабатывающий завод стало известно утром 5 мая. Дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции, после чего образовалась дыра в бетоне.

В ночь на 4 мая Ильский НПЗ атаковали сразу четыре беспилотника. В результате оказался разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85 процентов солярки, загорелся. Момент происшествия сняли на видео. На записи сначала слышен шум, затем видна световая вспышка, за который следует громкий звук взрыва.

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Константин Лысяков
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