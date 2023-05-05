Россия подтвердила обмен тел военных с Украиной

Депутат Саралиев подтвердил обмен телами военных с Украиной в формате 80 на 80

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Информацию об этом подтвердил в разговоре с РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Состоялась передача тел 80 на 80», — объявил парламентарий. Издание также отправило запросы в Минобороны России и в пресс-службу омбудсмена Татьяны Москальковой.

Ранее 5 мая Минреинтеграции Украины сообщило о возвращении тел 80 погибших военнослужащих Вооруженных сил страны (ВСУ). «Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — говорится в заявлении Минреинтеграции. Уточняется, что тела бойцов ВСУ передадут их семьям.

24 апреля руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев ведет с Москвой переговоры по обмену военнопленными в формате «всех на всех».