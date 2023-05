Newsweek: времени на завершение конфликта на Украине путем переговоров остается все меньше

Экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер призвали президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к тексту песни группы The Rolling Stones «You Can't Always Get What You Want» («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»). Об этом они написали в статье для американского журнала Newsweek.

По их словам, времени на то, чтобы завершить его путем переговоров, остается все меньше. «Сейчас украинскому народу нужны мир, безопасность и восстановление экономики. Ничего из этого не получится достичь путем затягивания войны, в которой невозможно победить», — отметили они. Ранделл и Гфеллер обратили внимание, что победы в Первой мировой, во Второй мировой и в американской Гражданской войне одерживала та сторона, у которой было самое многочисленное население и самая крепкая промышленная база.

По мнению авторов статьи, подобный сценарий произойдет и в украинском конфликте. Обозреватели отметили, что успех контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сомнительным, однако неудача существенно ослабит позиции Киева на переговорах. Помимо этого они указали, что конфликт не только истощает запасы вооружений НАТО, но также ускоряет потерю влияния Запада во всем мире.

В связи с этим Ранделл и Гфеллер предложили прекратить военные действия и провести референдум под наблюдением ООН по вопросу присоединения четырех регионов к Россиии. «Без референдума, который позволит мирным способом достичь основных целей, Россия будет продолжать борьбу на поле боя, пока силой не займет все четыре восточноукраинские области, – и, возможно, на этом она не остановится», — утверждают они.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сделать выбор между продолжением боевых действий, которые могут привести к новым потерям территорий, и мирными переговорами.