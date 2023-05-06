Фигуристы-чемпионы ушли от Москвиной к Тутберидзе

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Москвиной к Тутберидзе

Двукратные чемпионы России по фигурному катанию в парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли из группы Тамары Москвиной к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Он рассказал, что спортсмены подали заявление в ФФККР. Бойкова в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) поблагодарила Москвину за годы совместной работы. Также она написала, что пара приняла такое решение, чтобы двигаться дальше и пробовать новое.

Под руководством Москвиной Бойкова и Козловский побеждали на чемпионате Европы-2020, а также завоевали две бронзы континентального первенства и одно — мирового. Также в их активе два золота чемпионата России. На Олимпийских играх-2022 в Пекине пара заняла четвертое место в личном турнире.

Москвина с 2014 года руководит детско-юношеской спортивной школой Олимпийского резерва «Звездный лед» в Санкт-Петербурге. В настоящее время она тренирует действующих чемпионов мира и России Анастасию Мишину и Александра Галлямова.