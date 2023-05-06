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21:42, 6 мая 2023Забота о себе

Назван простой способ избавиться от кошмаров

Сомнолог Мэриэнн Тейлор посоветовала записывать кошмары, чтобы избавиться от них

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Изложение содержания кошмаров на бумаге поможет установить триггеры, которые их вызывают, считает сомнолог Мэриэнн Тейлор. Этот и другие способы избавиться от плохих снов она назвала в беседе с британским изданием Metro.

Специалистка предупредила, что не существует простого метода, который навсегда избавит человека от ночных кошмаров. Однако все же есть действенные способы борьбы с ними. Так, по словам Тейлор, изложение содержания снов на бумаге поможет понять, какие пережитые в течение дня эмоции и события спровоцировали их. Она посоветовала записывать сразу после пробуждения все запомнившиеся детали кошмара, чтобы потом сопоставить их с событиями в реальной жизни.

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Эксперт по сну также рекомендовала по вечерам заниматься чем-то спокойным — принимать ванну, делать дыхательные упражнения или читать книгу. Тем, кто часто мучается от кошмаров, по мнению Тейлор, следует воздерживаться от просмотра тревожных новостей, неприятных разговоров, употребления кофеина и алкоголя перед сном. «Убедитесь, что ваша спальня располагает к спокойному и мирному сну — комфортная температура, темнота и тишина», — дала совет специалистка.

Ранее эксперт по сну Нил Стэнли назвал способы избежать мучительных пробуждений среди ночи.

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Екатерина Улитина
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