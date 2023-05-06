Назван простой способ избавиться от кошмаров

Сомнолог Мэриэнн Тейлор посоветовала записывать кошмары, чтобы избавиться от них

Изложение содержания кошмаров на бумаге поможет установить триггеры, которые их вызывают, считает сомнолог Мэриэнн Тейлор. Этот и другие способы избавиться от плохих снов она назвала в беседе с британским изданием Metro.

Специалистка предупредила, что не существует простого метода, который навсегда избавит человека от ночных кошмаров. Однако все же есть действенные способы борьбы с ними. Так, по словам Тейлор, изложение содержания снов на бумаге поможет понять, какие пережитые в течение дня эмоции и события спровоцировали их. Она посоветовала записывать сразу после пробуждения все запомнившиеся детали кошмара, чтобы потом сопоставить их с событиями в реальной жизни.

Эксперт по сну также рекомендовала по вечерам заниматься чем-то спокойным — принимать ванну, делать дыхательные упражнения или читать книгу. Тем, кто часто мучается от кошмаров, по мнению Тейлор, следует воздерживаться от просмотра тревожных новостей, неприятных разговоров, употребления кофеина и алкоголя перед сном. «Убедитесь, что ваша спальня располагает к спокойному и мирному сну — комфортная температура, темнота и тишина», — дала совет специалистка.

Ранее эксперт по сну Нил Стэнли назвал способы избежать мучительных пробуждений среди ночи.