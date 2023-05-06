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07:22, 6 мая 2023Россия

Инфекционист предупредил о способности кори обнулять иммунитет

Врач Поздняков: у переболевших корью может исчезнуть иммунитет к другим заболеваниям

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что у переболевших корью может исчезнуть иммунитет к другим заболеваниям. Его слова приводит Ura.ru.

«Перенесенные заболевания являются очень сильным иммуносупрессивным фактором, то есть очень сильно „сажает“ иммунитет. Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет», — подчеркнул он.

Специалист назвал корь самой заразной из всех известных инфекций. Он заявил, что заболевание требует самого серьезного карантина. «Показатель контагиозности равен 100 процентам. То есть при контакте и чувствительности вероятность заболевания — 100 процентов», — пояснил он.

Ранее терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линар Яруллов назвал основные меры профилактики кори. По его словам, чтобы не заболеть, необходима прививка. В первую очередь врач призвал вакцинироваться от кори тех, кого не привили от кори в детстве.

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Марина Совина
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