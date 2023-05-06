Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

В Министерстве экономики Украины заявили о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что страна готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур. Об этом сообщает «Европейская правда».

Качка подчеркнул, что введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен. По его словам, любое ограничение со стороны Молдавии «будет считаться крайне недружественным шагом».

Ранее сообщалось, что в Молдавии запланировали временно ограничить ввоз зерна с Украины.

Также ранее стало известно, что Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей. Также Европейская комиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в Евросоюз.

