Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 6 мая 2023Бывший СССР

Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

В Министерстве экономики Украины заявили о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

Фото: Leonhard Niederwimmer / Unsplash

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что страна готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур. Об этом сообщает «Европейская правда».

Качка подчеркнул, что введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен. По его словам, любое ограничение со стороны Молдавии «будет считаться крайне недружественным шагом».

Ранее сообщалось, что в Молдавии запланировали временно ограничить ввоз зерна с Украины.

Также ранее стало известно, что Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей. Также Европейская комиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в Евросоюз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии
В российском регионе сгорели два склада с порохом
В США рассказали о нарушенном Зеленским обещании
Международная федерация дзюдо объяснила допуск россиян на турниры
Названы сроки начала съемок «Фантастической четверки»
Доктор Мясников предупредил об опасности зелени для некоторых людей
СБУ прокомментировала свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина
Россиянам назвали подходящий момент для покупки валюты к отпуску
Съемки «Блэйда» приостановили из-за забастовки сценаристов Голливуда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.