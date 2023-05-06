Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 6 мая 2023Россия

Появилось видео момента обрушения карусели с детьми в Оренбурге

Появилось видео момента обрушения аттракциона «Вихрь» с детьми в парке Оренбурга

В сети появилось видео момента обрушения аттракциона «Вихрь» с детьми в парке Оренбурга, кадры опубликованы в Telegram-канале «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как карусель поднимается и начинает раскручиваться и через некоторое время верхняя часть конструкции падает.

По последним данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. В МВД заявили, что дети и взрослые находились на карусели, когда произошла техническая неисправность, в результате которой граждане получили травмы различной тяжести.

В мэрии города объяснили, что причиной обрушения карусели стала поломка механизма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об уверенности во взятии под контроль Артемовска
В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге детях
Рублев и Хачанов выиграли турнир ATP в парном разряде
Стали известны новые подробности о состоянии Прилепина
Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от жира на внутренней поверхности бедер
Многодетные москвичи Тепляковы высказались против возврата отопления
СКР взял на контроль следствие по факту обрушения аттракциона в Оренбурге
Появились подробности о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина
Появилось видео момента обрушения карусели с детьми в Оренбурге
Песков пообщался с Пугачевой на похоронах Юдашкина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.