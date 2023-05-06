Появилось видео момента обрушения карусели с детьми в Оренбурге

Появилось видео момента обрушения аттракциона «Вихрь» с детьми в парке Оренбурга

В сети появилось видео момента обрушения аттракциона «Вихрь» с детьми в парке Оренбурга, кадры опубликованы в Telegram-канале «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как карусель поднимается и начинает раскручиваться и через некоторое время верхняя часть конструкции падает.

По последним данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. В МВД заявили, что дети и взрослые находились на карусели, когда произошла техническая неисправность, в результате которой граждане получили травмы различной тяжести.

В мэрии города объяснили, что причиной обрушения карусели стала поломка механизма.