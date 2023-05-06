США передадут Тайваню оружие на сотни миллионов долларов по ускоренной процедуре

Bloomberg: США хотят передать Тайваню оружие на 500 миллионов по ускоренной процедуре

США готовятся передать Тайваню оружие на 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняют журналисты, «вооружения или вспомогательное оборудование» будут выделены по указанию президента США Джо Байдена из уже имеющихся американских запасов. Однако пока неизвестно, какое именно оборудование включено в данный пакет.

Агентство объясняет, что принятый в декабре 2022 года проект оборонного бюджета Штатов на 2023 финансовый год содержит пункт о том, что глава государств может по своему усмотрению выделить Тайваню военную помощь на сумму до 1 миллиарда долларов.

Авторы статьи подчеркнули, что процедура ранее не применялась для передачи вооружений данной стране. При этом администрация США «использует ее для ускорения поставок вооружений Украине».

4 мая агентство CNА сообщило, что сроки поставок на Тайвань истребителей F-16V из США увеличились. Изначально Вашингтон обязался поставить 66 самолетов американского производителя Lockheed Martin на сумму 8 миллиардов долларов в последнем квартале 2023 года, а сейчас поставки боевой техники откладываются до третьего квартала 2024-го.

В марте Штаты одобрили возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения.