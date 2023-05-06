Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
0:1
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Милан
2:0
Завершен
Лацио
Италия - Серия А|34-й тур
Торпедо М
1:4
2-й тайм
live
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Манчестер Сити
2:0
2-й тайм
live
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Рома
Сегодня
19:00 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|34-й тур
17:58, 6 мая 2023Спорт

Рублев и Хачанов выиграли турнир ATP в парном разряде

Российские теннисисты Рублев и Хачанов выиграли турнир ATP в Мадриде в парном разряде

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче отечественные теннисисты оказались сильнее представителя Индии Рохана Бопанну и австралийца Мэттью Эбдена. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:3. Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут.

Россияне впервые одержали совместную победу. Для 25-летнего Рублева это четвертый титул в парном разряде, для 26-летнего Хачанова — первый.

Российские и белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об уверенности во взятии под контроль Артемовска
В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге детях
Рублев и Хачанов выиграли турнир ATP в парном разряде
Стали известны новые подробности о состоянии Прилепина
Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от жира на внутренней поверхности бедер
Многодетные москвичи Тепляковы высказались против возврата отопления
СКР взял на контроль следствие по факту обрушения аттракциона в Оренбурге
Появились подробности о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина
Появилось видео момента обрушения карусели с детьми в Оренбурге
Песков пообщался с Пугачевой на похоронах Юдашкина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.