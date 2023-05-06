Рублев и Хачанов выиграли турнир ATP в парном разряде

Российские теннисисты Рублев и Хачанов выиграли турнир ATP в Мадриде в парном разряде

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче отечественные теннисисты оказались сильнее представителя Индии Рохана Бопанну и австралийца Мэттью Эбдена. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:3. Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут.

Россияне впервые одержали совместную победу. Для 25-летнего Рублева это четвертый титул в парном разряде, для 26-летнего Хачанова — первый.

Российские и белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.