Пригожин сообщил о взрыве ВСУ нескольких зданий в Артемовске

Пригожин заявил о взрыве ВСУ нескольких зданий в Артемовске и продолжении штурма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали в Артемовске (украинское название — Бахмут) несколько зданий в зоне своего сосредоточения. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его комментарий публикует Telegram-канал его пресс-службы.

Как заявил бизнесмен, украинская сторона взорвала несколько зданий в центре «так называемого гнезда, которое они удерживают», оно представляет собой комплекс высокоэтажных сооружений. Пригожин добавил, что вагнеровцы продолжают штурм города до полуночи среды, 10 мая.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске.

Бойцы ЧВК «Вагнер» задействованы на территории Артемовска до 10 мая, позже позиции будут переданы подразделениям чеченского спецназа «Ахмат», заявил ранее Пригожин. Покинуть город после практически семи месяцев проведения операции группировка решила 5 мая. Основатель ЧВК «Вагнер» объяснил, что у российских войск в Артемовске категорически не хватает боеприпасов, и потребовал от Минобороны России предоставить группировке больше снарядов.