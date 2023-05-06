Прилепина госпитализировали с ранением ног после подрыва его машины

Прилепин госпитализирован с ранением ног после подрыва его машины в Нижегородской области

Писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин госпитализирован с ранением ног после подрыва его автомобиля в Нижегородской области, сообщают медики. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что дочь Прилепина во время инцидента не пострадала — ее успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи. Однако в результате взрыва погиб водитель машины, а также личный охранник писателя.

По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля.