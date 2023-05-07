Стала известна причина смерти актера Тютрюмова

Дочь актера Тютрюмова рассказала, что ее отец скончался от воспаления внутренних органов

Дочь актера Александра Тютрюмова рассказала, что причиной смерти ее отца стал воспалительный процесс внутренних органов. Ее слова приводит издание «5-tv.ru».

По словам дочери, актер ничем не болел, но накануне трагедии пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти его жизнь.

О смерти Александра Тютрюмова, известного по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», стало известно 7 мая. Ему было 64 года.

1 мая в Москве на 66 году жизни скончался российский актер Михаил Бескоровайный, известный по сериалу «Моя прекрасная няня». Предварительная причина смерти артиста — острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту его смерти полиция начала проверку.