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14:12, 7 мая 2023Культура

Стала известна причина смерти актера Тютрюмова

Дочь актера Тютрюмова рассказала, что ее отец скончался от воспаления внутренних органов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь актера Александра Тютрюмова рассказала, что причиной смерти ее отца стал воспалительный процесс внутренних органов. Ее слова приводит издание «5-tv.ru».

По словам дочери, актер ничем не болел, но накануне трагедии пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти его жизнь.

О смерти Александра Тютрюмова, известного по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», стало известно 7 мая. Ему было 64 года.

1 мая в Москве на 66 году жизни скончался российский актер Михаил Бескоровайный, известный по сериалу «Моя прекрасная няня». Предварительная причина смерти артиста — острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту его смерти полиция начала проверку.

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Алевтина Запольская
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