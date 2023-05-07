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16:55, 7 мая 2023Силовые структуры

Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с аттракционом

Прокуратура: в отношении руководства мэрии Оренбурга возбуждено дело о халатности

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Руководство мэрии Оренбурга заподозрили в халатности после ЧП с каруселью, во время которого пострадали 19 человек. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Оренбургской области.

«По материалу прокурорской проверки органами следственного комитета региона по факту обрушения конструкции аттракциона в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура объявила предостережение главе Оренбурга с целью недопущения фактов нарушения при эксплуатации оборудования. По поручению областного прокурора на территории региона проводятся проверки исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг гражданам.

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. В результате ЧП пострадали 19 человек.

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Никита Абрамов
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