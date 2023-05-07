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19:30, 7 мая 2023Спорт

Стало известно о планах российского фигуриста перейти в сборную Чехии

ТАСС: российский фигурист Дарио Чиризано планирует выступать за сборную Чехии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стало известно о планах российского фигуриста Дарио Чиризано перейти в сборную Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Чешская федерация написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) по поводу перехода Чиризано», — добавили в агентстве.

7 мая спортсмен, выступающий в танцах на льду, объявил в Telegram о том, что встал с пару с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Тренироваться дуэт будет в Монреальской академии танцев на льду.

Чиризано — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года и победитель первенства России 2022 года. Ранее он на протяжении нескольких лет выступал в дуэте с Ириной Хаврониной, однако в январе они прекратили сотрудничество по инициативе партнерши. Теперь она выступает с Дэвидом Нарижным.

Андрей Стрельцов
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