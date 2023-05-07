Прилепин сообщил о потере сознания во время взрыва автомобиля

Прилепин заявил, что был за рулем взорванной машины и потерял сознание на три минуты

Писатель Захар Прилепин заявил, что был за рулем взорванного автомобиля и потерял сознание на три минуты. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем восемь лет. Саша "Злой" Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», — сказал он.

Писатель отметил, что сам сидел за рулем, а Александр ехал на пассажирском кресле. Однако взрыв произошел под его колесом. «Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться», — добавил Прилепин.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.