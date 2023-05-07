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17:23, 7 мая 2023Спорт

Тренер «Аль-Хиляля» высказался о возможном подписании Месси

Тренер «Аль-Хиляля» Диас оценил подписание Месси словами «посмотрим, что будет дальше»

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Тренер саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Рамон Диас высказался о возможном подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Слова специалиста приводит Goal.

«Месси? Сейчас мы сосредоточены на предстоящей игре, у нас финал [Кубка короля]. После него посмотрим, что будет дальше», — оценил ситуацию Диас. Он не подтвердил информацию о том, что в клубе готовят для аргентинского форварда самый большой контракт в истории футбола.

3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории». Соглашение рассчитано на несколько лет. Ранее сообщалось, что в «Аль-Хиляле» аргентинцу готовы платить 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
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