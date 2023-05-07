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15:57, 7 мая 2023Спорт

Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции

Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Анже» в матче чемпионата Франции

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

«Монако» на выезде одержало победу над «Анже» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 7 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победить монегаскам помог гол российского полузащитника Александра Головина, который отличился в конце первого тайма дальним ударом в девятку.

«Монако» после 34 туров с 64 очками занимает четвертое место в чемпионате Франции. «Анже» имеет в активе 14 очков и находится на последней, 20-й позиции.

Головин в нынешнем сезоне провел 31 матч во французском чемпионате. 26-летний россиянин забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Алексей Гусев
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