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16:37, 7 мая 2023Спорт

Головин стал лидером топ-5 европейских лиг по количеству голов дальними ударами

Александр Головин стал лидером топ-5 европейских лиг по количеству голов дальними ударами

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал одним из лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах по количеству голов дальними ударами в нынешнем сезоне. Об этом сообщается в Telegram-канале Opta Sports.

Хавбек с четырьмя мячами, забитыми из-за пределов штрафной, делит первое место с пятью футболистами. Один из них — аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси.

7 мая Головин отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:1). Россиянин поразил ворота ударом в девятку из-за пределов штрафной.

Головин в нынешнем сезоне провел 31 матч во французском чемпионате. 26-летний россиянин забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Алексей Гусев
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