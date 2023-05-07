Глава РПЛ оценил пятую поряд победу «Зенита» в чемпионате

Глава РПЛ Александр Алаев поздравил «Зенит» с пятой поряд победой в чемпионате России

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил пятую поряд победу «Зенита» в чемпионате. Его слова приводит «Чемпионат».

«Весь сезон команда демонстрировала уверенную игру и достигла исторического успеха, добавив вторую звезду на логотип клуба», — заявил Алаев. Он также поздравил сине-бело-голубых, их болельщиков и руководителей клуба с победой.

Ранее 7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ и досрочно обеспечил себе чемпионство в сезоне-2022/2023. Петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. От ближайших преследователей — ЦСКА — их отделяют 13 баллов.

«Зенит» выигрывает чемпионат России начиная с 2019 года. Все это время команду возглавляет Сергей Семак.