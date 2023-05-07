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00:07, 8 мая 2023Мир

Сирия поблагодарила ОАЭ за возможность вернуться в Лигу африканских стран

Президент Сирии Асад выразил признательность главе ОАЭ за роль «в воссоединении арабов»
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Iranian Presidency Office / Globallookpress.com

Президент Сирии Башар Асад выразил признательность главе ОАЭ Мухаммеду бен Зейду Аль Нахайяну за роль Абу-Даби «в воссоединении арабов», передает РИА Новости.

С таким заявлением сирийский лидер выступил после возвращения Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ). «Президент Асад выразил признательность Сирии за роль, которую ОАЭ играют в воссоединении [арабов] и улучшении межарабских отношений, что укрепляет совместное арабское сотрудничество и служит интересам арабских стран и народов», — рассказали в канцелярии главы государства.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует решение ЛАГ о возврате Сирии в состав организации. Подобный шаг она назвала долгожданным, выразив уверенность, что это поможет снизить напряженность на Ближнем Востоке и преодолеть последствия сирийского кризиса.

Ранее главы МИД Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ призвали Сирию к возвращению в «арабское лоно».

В 2011-м Сирию исключили из Лиги арабских государств до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылись большинство арабских посольств в Дамаске.

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Марина Совина
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