Сирия поблагодарила ОАЭ за возможность вернуться в Лигу африканских стран

Президент Сирии Асад выразил признательность главе ОАЭ за роль «в воссоединении арабов»

Президент Сирии Башар Асад выразил признательность главе ОАЭ Мухаммеду бен Зейду Аль Нахайяну за роль Абу-Даби «в воссоединении арабов», передает РИА Новости.

С таким заявлением сирийский лидер выступил после возвращения Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ). «Президент Асад выразил признательность Сирии за роль, которую ОАЭ играют в воссоединении [арабов] и улучшении межарабских отношений, что укрепляет совместное арабское сотрудничество и служит интересам арабских стран и народов», — рассказали в канцелярии главы государства.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует решение ЛАГ о возврате Сирии в состав организации. Подобный шаг она назвала долгожданным, выразив уверенность, что это поможет снизить напряженность на Ближнем Востоке и преодолеть последствия сирийского кризиса.

Ранее главы МИД Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ призвали Сирию к возвращению в «арабское лоно».

В 2011-м Сирию исключили из Лиги арабских государств до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылись большинство арабских посольств в Дамаске.