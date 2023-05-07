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20:53, 7 мая 2023Россия

ВСУ третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Устинка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет», — заявил глава региона.

По его словам, осколки снарядов посекли окна, фасады, кровлю и заборы в пяти частных домовладениях. На место для устранения последствий прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб.

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Это уже третий обстрел ВСУ Белгородской области за прошедший день. Так, утром 7 мая Гладков сообщил об атаке со стороны Украины на село Сподарюшино. Там оказалось сильно повреждено частное домовладение. Затем под обстрел попало село Муром, где пострадала женщина. Ее госпитализировали, медики выявили у россиянки множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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