ВСУ третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Устинка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет», — заявил глава региона.

По его словам, осколки снарядов посекли окна, фасады, кровлю и заборы в пяти частных домовладениях. На место для устранения последствий прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб.

Это уже третий обстрел ВСУ Белгородской области за прошедший день. Так, утром 7 мая Гладков сообщил об атаке со стороны Украины на село Сподарюшино. Там оказалось сильно повреждено частное домовладение. Затем под обстрел попало село Муром, где пострадала женщина. Ее госпитализировали, медики выявили у россиянки множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).