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11:51, 7 мая 2023Спорт

Бой с участием россиянина признали лучшим поединком вечера на турнире UFC 288

Бой с участием россиянина Мовсара Евлоева признали лучшим поединком турнира UFC 288

Фото: Ed Mulholland / Reuters

Бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Мовсара Евлоева против бразильца Диего Лопеса признали лучшим поединком вечера на турнире UFC 288. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены получат по 50 тысяч долларов в качестве бонуса. Встреча с участием россиянина прошла в ночь на воскресенье, 7 мая, и продлилась все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу Евлоеву.

Главным поединком UFC 288 стала встреча американцев Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга. Последний в третий раз защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Евлоев провел 17 боев на профессиональном уровне. В активе 29-летнего россиянина 15 побед.

Алексей Гусев
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