Американский журналист назвал виновного в увольнении Карлсона с Fox News

Американский журналист Хинкл: телеведущего Карлсона уволили с Fox News из-за Зеленского

Американский журналист Джексон Хинкл обвинил президента Украины Владимира Зеленского в увольнении с Fox News телеведущего Такера Карлсона. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Хинкла, причиной, по которой ведущему пришлось покинуть телеканал, послужили его репортажи о событиях на Украине. «Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — рассказал он.

Помимо этого, журналист упомянул статью британской газеты Independent, авторы которой сообщили, что владельца Fox News Руперта Мердока беспокоила позиция Карлсона по украинскому конфликту, а перед увольнением телеведущего он общался с Зеленским.

О том, что Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира американские власти, покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись.

Позже телеведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.