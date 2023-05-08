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16:56, 8 мая 2023Мир

В ЕС описали новый механизм борьбы с экспортом подсанкционных товаров в Россию

Reuters: ЕС намерен вводить санкции за помощь РФ только в крайнем случае
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый механизм борьбы с экспортом подсанкционных товаров в Россию, который заключается во введении санкций против третьих стран за помощь Москве, будут применять только в крайнем случае, заявил Reuters европейский дипломат на условиях анонимности.

Прежде чем вводить ограничения, европейские власти будут пытаться установить дипломатический контакт со странами, которые подозревают в пособничестве России, и предлагать им свою «техническую помощь». «На данный момент эти меры будут пустыми сосудами, которые затем можно будет наполнить по мере необходимости», — описал собеседник Reuters готовящийся механизм.

Ранее Financial Times сообщала, что в рамках 11 пакета санкций Еврокомиссия предложила создать нормы для ограничения экспорта в страны, отправляющие подсанкционные товары в Россию, а также внести в черный список несколько китайских компаний, помогающих Москве.

Предложения были направлены всем странам-участницам блока, их первое обсуждение состоится 10 мая, заявили источники Reuters. По их словам, ЕС подозревает в помощи России Китай, Турцию, ОАЭ, а также страны Центральной Азии и Кавказа.

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Софья Ермакова
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