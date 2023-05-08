Италия призвала своих граждан покинуть Украину

Посольство Италии в Киеве призвало граждан страны немедленно покинуть Украину

Посольство Италии в Киеве обратилось к своим гражданам, которые находятся на территории Украины, с призывом немедленно покинуть страну. Об этом сообщается на сайте посольства.

Также итальянских граждан призвали воздержаться от поездок на Украину. Отмечается, что по Украине продолжаются ракетные обстрелы. «Поездки на Украину не рекомендуются ни по каким причинам; соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства <...> для выезда из страны», — говорится в заявлении.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском Минобороны сообщила, что Украина в рамках военной помощи от Италии получила 20 единиц неисправных самоходных артиллерийских установок (САУ) западного производства M109L.

Однако представители итальянского военного ведомства заявили, что передачей неисправных САУ M109L из военных запасов занималось предыдущее правительство страны.