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15:04, 8 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

МО РФ: потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили около 120 человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях — купянском и краснолиманском — за сутки составили порядка 120 человек. Об этом отчитались перед журналистами в Министерстве обороны России.

На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30, заявили в МО РФ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Теоны, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Уничтожены три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-20.

7 мая стало известно, что на краснолиманском направлении было уничтожено около 75 украинских военных. В числе разбитой техники противника — три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна «Акация» и Д-20.

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Алина Гончарова
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