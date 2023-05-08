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10:08, 8 мая 2023Спорт

Форвард «Спартака» раскритиковал натурализованных бразильцев из «Зенита»

Форвард «Спартака» Александр Соболев раскритиковал натурализованных бразильцев из «Зенита»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев раскритиковал получивших российское гражданство бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин назвал натурализованных футболистов жесткими провокаторами. «Им дали себя так вести — они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках — к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать», — заявил Соболев.

По словам нападающего, Малком постоянно провоцировал игроков «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги 7 мая. «Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Квинси Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то — какие-то неприятные вещи», — добавил Соболев.

Встреча «Спартака» против «Зенита» завершилась победой последних со счетом 3:2. Этот результат позволил сине-бело-голубым досрочно стать чемпионами России.

Алексей Гусев
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