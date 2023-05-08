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17:44, 8 мая 2023Бывший СССР

В России откроют новые генконсульства Киргизии

В Санкт-Петербурге и Казани откроются новые генконсульства Киргизии

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы об открытии в Санкт-Петербурге и Казани новых генконсульств страны. Об этом сообщается на сайте главы Киргизии.

«Документы подписаны в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Кыргызской Республики», — говорится в публикации. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что Жапаров прилетел в Москву, чтобы посетить парад Победы и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеров двух стран Путин принял предложение Жапарова посетить среднеазиатскую страну с официальным визитом. Сроки возможного визита пока не оглашаются.

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Маргарита Щигарева
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