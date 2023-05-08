Путин согласился поехать в Киргизию

Президент России Путин принял предложение Жапарова посетить Киргизию в 2023 году

Президент России Владимир Путин принял предложение лидера Киргизии Садыра Жапарова посетить среднеазиатскую страну с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении об углублении отношений двух стран по итогам переговоров двух президентов, прошедших 8 мая.

Указывается, что Жапаров поблагодарил Путина за приглашение в Москву и предложил ему побывать с ответным визитом в Киргизии в 2023 году. «Предложение было с благодарностью принято», — указал официальный Кремль. Сроки возможного визита пока не оглашаются.

Садыр Жапаров прилетел в Москву накануне, 7 мая, чтобы посетить парад Победы и провести переговоры с Путиным.

Ранее стало известно о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию 8-9 мая.