Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:40, 8 мая 2023Россия

Путин согласился поехать в Киргизию

Президент России Путин принял предложение Жапарова посетить Киргизию в 2023 году

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин принял предложение лидера Киргизии Садыра Жапарова посетить среднеазиатскую страну с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении об углублении отношений двух стран по итогам переговоров двух президентов, прошедших 8 мая.

Указывается, что Жапаров поблагодарил Путина за приглашение в Москву и предложил ему побывать с ответным визитом в Киргизии в 2023 году. «Предложение было с благодарностью принято», — указал официальный Кремль. Сроки возможного визита пока не оглашаются.

Садыр Жапаров прилетел в Москву накануне, 7 мая, чтобы посетить парад Победы и провести переговоры с Путиным.

Ранее стало известно о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию 8-9 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Прилепин рассказал об угрозах украинских диверсионных групп до покушения
Польша захотела отдать часть ввезенного с Украины зерна на гуманитарную помощь
Приграничный российский регион в очередной раз попал под обстрел ВСУ
Молодо выглядящая 45-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
В России откроют новые генконсульства Киргизии
Москвичка заявила в полицию на мужа за переоформление подаренного ей Porsche
Путин согласился поехать в Киргизию
Против двух актрис возбудили дела из-за появления на публике без хиджаба
Военкор отметил снижение эффективности атак украинских HIMARS
Москвичам пообещали летнее тепло к выходным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.