Китай оценил намерения ЕС ввести санкции против компаний за связи с Россией

МИД КНР: ЕС нарушит доверие Китая, если введет санкции из-за связей его компаний с Россией

В МИД КНР оценили предполагаемый план Евросоюза (ЕС) ввести санкции против китайских компаний из-за их возможных связей с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что если сообщения о планах ЕС соответствуют действительности, то европейская сторона может «серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем», а также усугубить конфронтацию в мире.

По его словам, Пекин призывает ЕС не идти по ошибочному пути. Дипломат также подчеркнул, что Китай обязательно будет защищать свои законные права и интересы.

О планах ЕС ввести санкции против китайского бизнеса из-за поставок в Россию ранее сообщило издание Financial Times. По его информации, в санкционном списке оказались две материковые китайские компании и пять гонконгских. Утверждалось, что отправляемая в Россию продукция используется в военных целях, однако Пекин отрицает оказание военной помощи Москве.

Перед этим Ван Вэньбинь заявил, что ни одно государство не вправе вмешиваться в двусторонние отношения России и Китая. Он также выразил уверенность в том, что текущая политика США может привести к эскалации напряженности.