В Запорожской области из обстреливаемых городов переселили три тысячи жителей

Балицкий сообщил, что три тыс. жителей Запорожья переселили из обстреливаемых городов

Около трех тысяч жителей Запорожской области переселили вглубь региона из городов, обстреливаемых с украинской стороны. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым 24».

Он отметил, что люди получили все необходимые условия, им помогают большое количество волонтеров. «Из них порядка тысячи несовершеннолетних и порядка 300 человек — это пациенты психоневрологических диспансеров, детских домов, тех, кто нуждается более остро, от государства зависят напрямую», — заявил Балицкий.

Врио губернатора подчеркнул, что необходимости перевозить жителей области в другие регионы России нет.

Ранее стало известно, что первую тысячу жителей Запорожской области из районов, подвергшихся обстрелам, разместили в Бердянске. Балицкий добавил, что дал поручение правительству региона как можно скорее выплатить компенсацию всем переселенным жителям в размере десяти тысяч рублей.