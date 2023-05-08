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18:49, 8 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области из обстреливаемых городов переселили три тысячи жителей

Балицкий сообщил, что три тыс. жителей Запорожья переселили из обстреливаемых городов

Фото: РИА Новости

Около трех тысяч жителей Запорожской области переселили вглубь региона из городов, обстреливаемых с украинской стороны. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым 24».

Он отметил, что люди получили все необходимые условия, им помогают большое количество волонтеров. «Из них порядка тысячи несовершеннолетних и порядка 300 человек — это пациенты психоневрологических диспансеров, детских домов, тех, кто нуждается более остро, от государства зависят напрямую», — заявил Балицкий.

Врио губернатора подчеркнул, что необходимости перевозить жителей области в другие регионы России нет.

Ранее стало известно, что первую тысячу жителей Запорожской области из районов, подвергшихся обстрелам, разместили в Бердянске. Балицкий добавил, что дал поручение правительству региона как можно скорее выплатить компенсацию всем переселенным жителям в размере десяти тысяч рублей.

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Семен Александров
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