Песков ответил на просьбы Приднестровья увеличить число миротворцев

Песков ответил на просьбы ПМР увеличить число миротворцев фразой «нечего сказать»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбы Приднестровья увеличить число миротворцев. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, есть ли какая-либо реакция Москвы на упомянутые просьбы. «Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать», — ответил Песков.

Ранее власти непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) попросили Россию увеличить число миротворцев. Представитель ПМР в РФ Леонид Манаков указал, что мера, которую просят принять власти ПМР, оправдана ростом рисков безопасности.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев держит войска около границ с Приднестровьем. По его словам, Приднестровье на юго-западном фланге Украины является риском.