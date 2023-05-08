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12:40, 8 мая 2023Бывший СССР

Песков ответил на просьбы Приднестровья увеличить число миротворцев

Песков ответил на просьбы ПМР увеличить число миротворцев фразой «нечего сказать»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбы Приднестровья увеличить число миротворцев. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, есть ли какая-либо реакция Москвы на упомянутые просьбы. «Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать», — ответил Песков.

Ранее власти непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) попросили Россию увеличить число миротворцев. Представитель ПМР в РФ Леонид Манаков указал, что мера, которую просят принять власти ПМР, оправдана ростом рисков безопасности.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев держит войска около границ с Приднестровьем. По его словам, Приднестровье на юго-западном фланге Украины является риском.

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Екатерина Ештокина
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