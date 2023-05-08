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09:23, 8 мая 2023Спорт

Российский теннисист Карацев поднялся на 68 мест в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся со 121-го на 53-е место в рейтинге ATP

Фото: Juan Medina / Reuters

Россиянин Аслан Карацев поднялся на 68 мест в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен, который в прошлой версии рейтинга находился на 121-й позиции, теперь занимает 53-ю строчку. Ранее россиянин дошел до полуфинала турнира АТР в Мадриде, где проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Тройка лучших теннисистов не претерпела изменений. Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович, на втором месте находится испанец Карлос Алькарас, а на третьей позиции расположился россиянин Даниил Медведев.

Карацев выиграл три титула на турнирах АТР в одиночном разряде. Его наивысшей позицией в карьере в рейтинге ассоциации является 14-е место.

Алексей Гусев
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