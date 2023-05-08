Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
15:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Финал
Локомотив М
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Фулхэм
Сегодня
17:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
13:48, 8 мая 2023Спорт

Президент ЦСКА рассказал о состоянии избитого баскетболиста Шведа

Президент ЦСКА Ватутин рассказал, что состояние избитого баскетболиста Шведа улучшается

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии избитого баскетболиста команды Алексея Шведа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, игрок продолжает проходить лечение в больнице, а сроки выписки станут известны после 9 мая. «Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности», — заявил Ватутин.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Военкор заявил о невиданных по силе ударах по объектам ВСУ
Месси досрочно вернулся к тренировкам с ПСЖ
В Литве пройдут учения военных из 12 стран НАТО
Украина обвинила Машкова в посягательстве на целостность страны
Доктор Мясников назвал дешевые аналоги популярных препаратов от гипертонии
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание в западной части Артемовска
Врач назвала необычные способы избавиться от головной боли
Президент ЦСКА рассказал о состоянии избитого баскетболиста Шведа
Путин пообещал помощь пострадавшим от масштабных пожаров в Курганской области
Евросоюз составил проект нового пакета санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.